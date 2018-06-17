Главные фавориты футбольного ЧМ Германия и Бразилия сегодня вступают в игру

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты Германии и пятикратный обладатель Кубка планеты Бразилия сегодня проведут стартовые матчи на российском мировом первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Немецкая команда в первом поединке группы F сыграет в Москве со сборной Мексики в 18.00. Вторая встреча в этом квартете Швеция - Республика Корея состоится 18 июня в Нижнем Новгороде.

Бразильские футболисты, выступающие в группе E, встретятся сегодня со Швейцарией в Ростове-на-Дону (начало в 21.00). В Самаре будут соперничать сборные Коста-Рики и Сербии (15.00).

Матчи 1-го тура прошли 16 июня еще в двух предварительных квартетах:

С - Франция - Австралия - 2:1, Перу - Дания - 0:1. Положение команд: Франция - 3 очка (разница мячей - 2-1), Дания - 3 (1-0), Австралия - 0 (1-2), Перу - 0 (0-1).

D - Аргентина - Исландия - 1:1, Хорватия - Нигерия - 2:0. Положение команд: Хорватия - 3 (2-0), Аргентина - 1 (1-1), Исландия - 1 (1-1), Нигерия - 0 (0-2).-0-