Главные фавориты футбольного ЧМ Германия и Бразилия сегодня вступают в игру

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты Германии и пятикратный обладатель Кубка планеты Бразилия сегодня проведут стартовые матчи на российском мировом первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Немецкая команда в первом поединке группы F сыграет в Москве со сборной Мексики в 18.00. Вторая встреча в этом квартете Швеция - Республика Корея состоится 18 июня в Нижнем Новгороде.
Бразильские футболисты, выступающие в группе E, встретятся сегодня со Швейцарией в Ростове-на-Дону (начало в 21.00). В Самаре будут соперничать сборные Коста-Рики и Сербии (15.00).
Матчи 1-го тура прошли 16 июня еще в двух предварительных квартетах:
С - Франция - Австралия - 2:1, Перу - Дания - 0:1. Положение команд: Франция - 3 очка (разница мячей - 2-1), Дания - 3 (1-0), Австралия - 0 (1-2), Перу - 0 (0-1).
D - Аргентина - Исландия - 1:1, Хорватия - Нигерия - 2:0. Положение команд: Хорватия - 3 (2-0), Аргентина - 1 (1-1), Исландия - 1 (1-1), Нигерия - 0 (0-2).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN