24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы делегаций стран-участниц Европейских игр посетят Минск 9-12 июля. Об этом в эфире программы "Неделя" на СТВ рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка к Европейским играм у нас идет планово. Семинар для шефов миссий пройдет в Минске 9-12 июля - соберутся главы делегаций стран-участниц. Запланирован пресс-тур. Объекты готовятся, люди работают, дирекция свою функцию выполняет. Я думаю, что мы достойно подготовимся и достойно проведем эти игры", - сказал Сергей Ковальчук.

Он отметил, что государство сегодня уделяет много внимания развитию спорта. "Есть сегодня в спорте специалисты, ставку делаем на профессионалов. Если смотреть тактически на ближайшую перспективу, то в летних видах спорта это футбол, легкая атлетика, в зимних - биатлон, фристайл, хоккей. Сегодня государство уделяет много внимания и очень трепетно относится к спорту. Мы должны давать результаты", - подчеркнул министр.-0-