Гол Сергея Балановича помог футболистам "Амкара" победить "Тамбов"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский полузащитник Сергей Баланович помог пермскому "Амкару" победить "Тамбов" в первом матче за право сыграть в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Баланович вышел на поле в середине второго тайма при счете 1:0 и на 79-й минуте поставил последнюю точку в матче - 2:0.
В другом сегодняшнем матче красноярский "Енисей" со счетом 3:0 разгромил на своем поле махачкалинский "Анжи", который тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко.
Ответные встречи за путевки в элитный дивизион чемпионата России состоятся 20 мая в Тамбове и Каспийске.-0-
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