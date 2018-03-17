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Голевой дубль Федосова помог могилевскому "Днепру" выйти в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Спорт 17.03.2018 | 18:40
Во время матча. Фото ФК "Шахтер" (Солигорск)
Во время матча. Фото ФК "Шахтер" (Солигорск)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" не сумели пробиться в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, уступив по сумме двух встреч 1/4 финала могилевскому "Днепру", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в повторном четвертьфинальном поединке, проходившем в Бобруйске, могилевчане победили со счетом 2:0. Оба мяча записал в свой актив Владислав Федосов, который отличился на 59-й 72-й минутах поединка. В первой игре, состоявшейся 11 марта в Солигорске, "горняки" победили со счетом 3:1, однако борьбу за Кубок страны продолжит "Днепр", благодаря гостевому голу.

Еще два ответных поединка за выход в полуфинал состоятся 18 марта. Действующий обладатель Кубка страны брестское "Динамо" сыграет со "Слуцком" в минском футбольном манеже, а чемпион Беларуси БАТЭ на поле "Борисов-Арены" встретится с "Ислочью". В первом матче брестчане выиграли у случан у себя дома с результатом 2:0, а борисовчане в победили соперников из Минского района в гостях со счетом 2:1.

Без игры в полуфинал вышли футболисты гродненского "Немана", оппоненты которых минские "Крумкачы" отказались от участия в матчах 1/4 финала.-0-

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Кубок Беларуси, мужчины, футбол
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