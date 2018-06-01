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Голкипер Михаил Карнаухов подписал новый контракт с ХК "Динамо-Минск" на два года

Спорт 01.06.2018 | 17:39
Михаил Карнаухов. Фото ХК "Динамо-Минск"
Михаил Карнаухов. Фото ХК "Динамо-Минск"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Михаил Карнаухов подписал новый контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск" на два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Предстоящий сезон в КХЛ станет для вратаря Михаила Карнаухова пятым в рядах "зубров". В чемпионате-2017/2018 игрок провел 8 матчей и отразил 91,5% бросков в составе "Динамо", являясь сменщиком голкипера Юнаса Энрота. Шведский хоккеист ранее также продлил трудовое соглашение с минским клубом.

В ходе подготовки к сезону-2018/19 "Динамо" проведет спарринг 2 августа с "Сибирью", а также примет участие в двух турнирах. C 5 по 11 августа минчане отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, в котором помимо белорусской команды сыграют "Торпедо" (Нижний Новгород), московское и рижское "Динамо", "Спартак" и "Автомобилист".

С 21 по 26 августа "зубров" ждет традиционный турнир в Риге. Как предполагается, соперниками минчан станут рижское "Динамо", ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и швейцарский "Давос".-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
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