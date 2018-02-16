Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот заработал шатаут в матче Швеция - Германия на ОИ

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Голкипер минского "Динамо" и национальной сборной Швеции по хоккею Юнас Энрот не пропустил ни одной шайбы в матче против команды Германии на олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане, заработав шатаут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч шведов и немцев в группе С предварительного раунда завершился с футбольным счетом 1:0. Автором единственной шайбы во втором периоде стал шведский форвард Виктор Стольберг.

В другом матче этой же группы хоккеисты Финляндии уверенно победили соперников из Норвегии - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Ворота норвежской дружины защищал экс-голкипер минского "Динамо" Ларс Хауген, отразивший 25 из 30 бросков.

Сборная Швеции на олимпийском хоккейном турнире остается единственной командой, которая еще не пропускала шайб в свои ворота. В матче первого тура шведы победили своих географических соседей норвежцев - 4:0. Однако на первое место в группе С после двух игровых дней по дополнительным показателям вышла сборная Финляндии, на счету которой также две победы. Положение команд: Финляндия - 6 очков, Швеция - 6, Германия - 0, Норвегия - 0.

Матчи второго тура сыграли сегодня и представители группы В. Российские хоккеисты уверено переиграли словенцев - 8:2. Сборная США с минимальным перевесом победила словацкую дружину - 2:1. Положение команд здесь таково: США - 4 очка, Словакия - 3, олимпийские атлеты из России - 3, Словения - 2.

В субботу, 17 февраля, на олимпийском хоккейном турнире у мужчин состоятся матчи группы А - Канада - Чехия, Республика Корея - Швейцария, группы В - олимпийские атлеты из России - США, Словения - Словакия.

В группе А положений сейчас таково: Канада - 3 очка (1 матч), Чехия - 3 (1), Республика Корея - 0 (1), Швейцария - 0 (1).

После завершения группового этапа победители трех квартетов и лучшая команда из занявших вторые места напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные 20 февраля сыграют в плей-офф за попадание в восьмерку соискателей наград. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля разыграют олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.

На сочинской Олимпиаде-2014 обладателями золотых медалей стали канадцы, переигравшие в финале шведов - 3:0, в игре за бронзу команда Финляндии со счетом 5:0 разгромила американцев.-0-