Голландская конькобежка Йорин Тер Морс выиграла олимпийские соревнования на дистанции 1000 м

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Конькобежка из Нидерландов Йорин Тер Морс с новым олимпийским рекордом выиграла соревнования на дистанции 1000 м на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный результат новоявленной олимпийской чемпионки - 1 мин. 13,56 сек. Серебряный призер соревнований японка Нао Кодаира проиграла победительнице 0,26 сек. Обладательницей бронзы главных стартов четырехлетия стала еще одна японская спортсменка Михо Такаги (+0,42 сек.).

Йорин Тер Морс

Нао Кодаира (слева)

Нао Кодаира

Михо Такаги

Михо Такаги

Сегодня в спорткомплексе "Олимпийский овал Каннына" был разыгран уже пятый комплект наград Игр в конькобежном спорте (у мужчин и у женщин). Примечательно, что всякий раз на верхнюю ступень пьедестала поднимались исключительно представители Нидерландов.

Йорин Тер Морс

Нао Кодаира

Как ранее сообщалось, белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не вышла сегодня на старт дистанции 1000 м. Тренерский штаб национальной команды предоставил возможность ей сосредоточиться на подготовке к масс-старту, который пройдет у женщин 24 февраля. В этом виде планирует выступить и еще одна белоруска Марина Зуева.-0-

Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не выйдет на старт дистанции 1000 м Тренерский штаб белорусской команды предоставил возможность спортсменке сосредоточиться на подготовки в масс-старте, который пройдет у женщин 24 февраля.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.