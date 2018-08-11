Гомельский "Локомотив" первым вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гомельского "Локомотива" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 1/8 финала представитель первой лиги национального чемпионата разгромил дебютанта элитного дивизиона "Смолевичи" со счетом 3:0.
Позже завершится встреча между "Витебском" и жодинским "Торпедо-БелАЗом".-0-
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