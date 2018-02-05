Гомельский ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ вышли в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте второго круга 28-го национального первенства гомельчане без игры получили 3 очка в несостоявшемся матче с АК "Южный", который снялся с турнира после первой половины дистанции. В 17-м туре ВРЗ уверенно переиграл с "сухим" счетом 5:0 столичный клуб "Охрана-Динамо" и теперь имеет в своем активе 37 очков. Лидера могут обойти действующий чемпион страны минская "Столица", которая сегодня примет на своей площадке "Борисов-900", и "Лидсельмаш", который 6 февраля сыграет у себя дома с гомельским "БЧ". Также во вторник новоиспеченный обладатель Кубка Беларуси оршанский "Витэн" в Могилеве встретится с местным клубом "Форте".

Перед заключительными играми 17-го тура положение в лидирующей группе таково: ВРЗ - 38 очков (17 матчей), "Лидсельмаш" - 37 (16), "Столица" - 37 (16), "Витэн" - 35 (16). Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник", Минск), забивший 20 мячей.

Тем временем на чемпионате Европы по мини-футболу в словенской столице Любляне завершился групповой раунд и определились участники матчей четвертьфинальной стадии. Сегодня состоятся два первых поединка за выход в полуфинал: Казахстан - Сербия, Словения - Россия. Во вторник, 6 февраля, сыграют Португалия - Азербайджан, Испания - Украина. Полуфинальные матчи пройдут 8 февраля, встречи за чемпионский титул и бронзовые медали состоятся 10 февраля.-0-