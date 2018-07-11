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Гоночные МАЗы примут участие в ралли-рейде "Амуль-Хазар 2018" в Туркменистане

Спорт 11.07.2018 | 12:10

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гоночные МАЗы примут участие в ралли-рейде Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018" в Туркменистане. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сезон 2018 года довольно насыщенный у белорусской команды. После успешного выступления на "Дакаре" пилоты гоночной команды МАЗа выступят в июле в гонке "Шелковый путь", а в сентябре их ждет испытание песками Каракумов.

"Учитывая, какой маршрут нам предстоит преодолеть в Туркменистане, участие в этой престижной гонке станет хорошей проверкой сил перед "Дакаром-2019", который пройдет в январе по пескам в Перу. Минимум два наших экипажа выйдут на старт в сентябре в Туркменистане", - отметил Сергей Вязович. Он подчеркнул, что МАЗы постараются победить в зачете грузовиков. В соревнованиях примут участие также команды "КАМАЗ-Мастер" и "Татра".

Старт ралли-рейду Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018" будет дан 11 сентября в городе Туркменабаде, а завершится 15 сентября на берегу Каспийского моря в городе Аваза. Протяженность маршрута составит 1 тыс. 158 км. Этапы гонки пройдут по пескам пустыни Каракумы в зачете легковых автомобилей, квадроциклов и грузовиков.

В брифинге приняли участие представители МИД Беларуси и дипмиссий, руководство Белорусской автомобильной федерации, посольства Туркменистана в Беларуси.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" уже хорошо известна в международных раллийных гонках. В январе 2018-го экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место в зачете грузовиков на "Дакаре", добившись самого громкого успеха в белорусском автоспорте.-0-

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Теги
автоспорт, Беларусь, Туркменистан
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