Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил в ралли-рейде в Туркменистане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил в зачете грузовиков ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Заключительный, пятый, этап в 247 км до города Аваза белорусский экипаж провел уверенно. Накануне Сергей Вязович одержал победу на четвертом этапе и вплотную приблизился к лидеру общего зачета грузовиков Айрату Мардееву на КАМАЗе. Однако после финиша арбитры приняли решение наказать российского пилота 25-минутным штрафом за ошибку на первом этапе. В итоге перед заключительным отрезком ралли белорус Сергей Вязович на МАЗе вышел на первое место и стал обладателем главного приза гонки.

В этом году Сергей Вязович добился также еще одного громкого успеха и занял, впервые в истории белорусского автоспорта, второе место в самой престижной гонке "Дакар-2018".

Ралли-рейд Turkmen Desert Race прошел с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне - Туркменабад) и прибрежный Аваза (Хазар) Каспийского моря. Протяженность трассы - 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы, в которой температура воздуха превышает 40 градусов. Гонка с участием ведущих мировых экипажей была организована для развития и популяризации автоспорта в Туркменистане.

/Будет дополнено/.-0-