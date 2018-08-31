"Городея" победила "Торпедо-БелАЗ", "Витебск" разгромил "Смолевичи" на старте 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" одержали победу в первом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Жодино против местного "Торпедо-БелАЗа", городейцы сумели выиграть с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Дмитрия Лебедева на 55-й минуте встречи. После этой виктории "Городея" набрала 21 очко и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.

Футболисты "Витебска" у себя дома разгромили дебютанта элитного дивизиона "Смолевичи" - 4:0. В первом тайме счет открыл Кирилл Вергейчик, а после перерыва отличились Антон Матвеенко, Бруно Фурлан и Руслан Теверов. Витебчане набрали 41 очко и уступают только борисовскому БАТЭ.

Еще три поединка пройдут в первый день осени: "Ислочь" (Минский район) - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Минск", "Днепр" (Могилев) - "Луч" (Минск). Завершится тур в воскресенье, 2 сентября: "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Слуцк" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно).

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 41 (19), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18), "Слуцк" - 33 (19). Замыкает турнирную таблицу "Луч", у которого всего 11 очков, на балл больше набрали футболисты "Днепра" и столичного "Торпедо". -0-