Гродненский "Неман" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" сыграли вничью с "Витебском" - 1:1 в матче первого тура 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Хвалько и Вергейчик Кирилл

Артем Скитов и Андрей Якимов

В первом поединке нынешнего первенства - дебютанта высшей лиги столичного "Луча" и футболистов "Минска" - также зафиксирована ничья (0:0).

Евгений Клопоцкий

Очередные встречи первого тура состоятся в субботу, 31 марта: "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - "Слуцк".

Егор Хвалько и Вергейчик Кирилл

Болельшики "Немана"

Заключительные игры стартового тура пройдут в воскресенье, 1 апреля: БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи", "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Днепр" (Могилев).-0-

Виталий Квашук и Михаил Козлов

Артем Скитов и Павел Цеслюкевич

Фото Леонида Щеглова, БелТА