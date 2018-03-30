Гродненский "Неман" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" сыграли вничью с "Витебском" - 1:1 в матче первого тура 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке нынешнего первенства - дебютанта высшей лиги столичного "Луча" и футболистов "Минска" - также зафиксирована ничья (0:0).
Очередные встречи первого тура состоятся в субботу, 31 марта: "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - "Слуцк".
Заключительные игры стартового тура пройдут в воскресенье, 1 апреля: БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи", "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Днепр" (Могилев).-0-
Фото Леонида Щеглова, БелТА
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