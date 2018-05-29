Гродненский "Неман" поднялся на 3-е место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" вышли на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 9-го тура команда Игоря Ковалевича одолела жодинское "Торпедо-БелАЗ" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 38-й минуте игры забил Виталий Квашук.

После 9 матчей у "Немана" стало 18 очков. Его могут догнать футболисты "Слуцка", которые сегодня сыграют в гостях у "Витебска". В заключительном матче 9-го тура брестское "Динамо" примет на своем поле гостей из могилевского "Днепра".

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Минск" - "Торпедо" (Минск) - 6:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Гомель" - 2:1, "Луч" (Минск) - "Городея" - 1:1.

Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ - 25 очков, у минского "Динамо" на 5 баллов меньше. В конце таблице "Гомель" и "Городея", у которых по 4 очка, причем эти клубы еще не одержали ни одной победы в матчах 28-го национального чемпионата.-0-

Фото Леонида Щеглова.