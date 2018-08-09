Гуренко: футболисты "Динамо" горели желанием удачно сыграть с "Зенитом"

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" горели желанием удачно сыграть с питерским "Зенитом", победив со счетом 4:0. Об этом рассказал журналистам после матча главный тренер белорусского клуба Сергей Гуренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник динамовцев отметил, что его подопечные, несмотря на крупный счет, сделали лишь половину дела. "Объективно оцениваю команды. Мы не могли за счет мастерства обыграть "Зенит", однако за счет игровой дисциплины добились результата. Мои подопечные горели желанием удачно сыграть с командой из Санкт-Петербурга и у них это получилось. Хочу предостеречь игроков и болельщиков от эйфории. Впереди ответный матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, и в гостях необходимо выстоять 90 минут", - отметил Сергей Гуренко.

Наставник "Динамо" высказал сожаление, что выездной матч с "Зенитом" 16 августа на стадионе "Петровском" придется играть без зрителей. "Футбол - это праздник для зрителей, но ничего сейчас изменить нельзя, будем играть без болельщиков", - рассказал главный тренер "Динамо".-0-