19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан английской команды Харри Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис - Англия, сообщают информагентства.

Игра была неожиданно напряженной. Лишь благодаря нападающему английская сборная победила соперника. Харри Кейн забил первый гол на 11-й минуте встречи. Затем тунисский футболист Фержани Сасси сравнял результат - 1:1. Однако Кейн спас ситуацию, забросив победный мяч в ворота Туниса на первой добавленной минуте второго тайма.

В итоге английские футболисты выиграли у Туниса со счетом 2:1 в матче российского чемпионата мира.-0-