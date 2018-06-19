19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан английской команды Харри Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис - Англия, сообщают информагентства.
Игра была неожиданно напряженной. Лишь благодаря нападающему английская сборная победила соперника. Харри Кейн забил первый гол на 11-й минуте встречи. Затем тунисский футболист Фержани Сасси сравнял результат - 1:1. Однако Кейн спас ситуацию, забросив победный мяч в ворота Туниса на первой добавленной минуте второго тайма.
В итоге английские футболисты выиграли у Туниса со счетом 2:1 в матче российского чемпионата мира.-0-
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