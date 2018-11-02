Хет-трик Бояна Дубаича помог футболистам "Городеи" разгромить "Минск" в чемпионате Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" разгромили "Минск" со счетом 5:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе победителей во втором матче подряд хет-трик оформил сербский форвард Боян Дубаич. Еще по голу забили Дмитрий Лебедев и Эгидиюс Вайткунас. Благодаря второй кряду крупной виктории "Городея" поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
В субботу, 3 ноября, состоится один из главных поединков претендентов на призовые места: футболисты "Витебска", идущие третьими в турнирной таблице, примут минское "Динамо", отстающее всего на 2 балла. В этот же день брестское "Динамо" у себя дома сыграет с "Ислочью".
Лидеру турнира борисовскому БАТЭ, чтобы завоевать свой 15-й чемпионский титул, нужно лишь не проиграть 4 ноября на своей арене гродненскому "Неману". Также в воскресенье еще один претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится в понедельник, 5 ноября, матчем "Смолевичи" - "Гомель".
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 66 очков,
2. "Шахтер" - 54,
3. "Витебск" - 53,
4. "Динамо" (Минск) - 51,
5. "Торпедо-БелАЗ" - 47,
6. "Динамо" (Брест) - 45,
7. "Неман" - 39,
8. "Слуцк" - 36,
9. "Городея" - 28,
10. "Минск" - 27,
11. "Ислочь" - 27,
12. "Гомель" - 26,
13. "Смолевичи" - 21,
14. "Луч" - 21,
15. "Торпедо" - 18,
16. "Днепр" - 16.
Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Савицкий ("Динамо", Брест), забивший 13 мячей.-0-
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