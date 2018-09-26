ХК "Динамо-Минск" организует детский праздник перед матчем с "Салаватом Юлаевым"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" организует детский праздник перед матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Подопечные Горди Дуайера начинают сегодня очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ. Организаторы обещают много интересного для болельщиков, которые придут на матч с детьми. Шоу на ледовой арене начнется уже в 17.30. На шестом этаже "Минск-Арены" в фойе трибуны А откроется новая детская зона, где разместятся различные игровые площадки - "Динамо", UNICEF, "Парка 067", а также уголок творчества. В 18.30 в детской зоне начнется развлекательная программа. Торжественное открытие детской зоны состоится с участием Зубрика и зайчика Юни-Юни в первом перерыве матча с "Салаватом Юлаевым".

На предматчевом шоу выступит Даниэль Ястремский, который представит Беларусь на детском "Евровидении-2018". На льду в это время выступят юные фигуристки. Перед стартовым вбрасыванием шайбы с уфимцами Даниэль исполнит гимн Беларуси.

В первом перерыве матча "зубры" в ходе совместной с партнером социальной акции, направленной на развитие детско-юношеского хоккея в регионах, вручат сертификат на покупку тренировочной экипировки на $10 тыс. юным хоккеистам из Витебска.

Во втором перерыве выступит группа поддержки школы чирлидеров FORTUNA. На площадке в это время сыграют ребята 2009 года из СДЮШОР БФСО "Динамо". Во втором перерыве в детской зоне состоится шоу мыльных пузырей.

На "Минск-Арене" также представят нового ведущего, который заменит Максима Югова.

Матч "Динамо-Минск" - "Салават Юлаев" начнется сегодня на "Минск-Арене" в 19.30. В прошлом сезоне команды встречались дважды, оба раза успех был на стороне команды из столицы Башкортостана.-0-