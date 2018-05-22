Хоккеистки гродненского "Ритма" завоевали бронзу в Кубке Европы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки гродненского "Ритма" заняла третье место в Кубке Европы в дивизионе "Трофи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире, который проходил в Дублине, белорусская команда в матче за бронзовые медали встретилась с российским клубом "Крылатское". Встреча получилась результативной, на двоих оба коллектива забросили девять мячей, но победа осталась за "Ритмом" - 5:4. Авторами голов в составе гродненчанок стали Наталья Мазырко, Юлия Курганская, Светлана Богушевич, Ольга Шинтарь и Надежда Силицкая. Первое место во втором по силе дивизионе еврокубков занял британский "Холкомб".

В соревнованиях среди мужчин в дивизионе "Трофи" хоккеисты "Минска" также стали обладателями бронзовых наград. В Вене подопечные Сергея Дроздова во встрече за третье место были сильнее швейцарского "Ротвайсс Веттинген" - 5:2. Голевым дублем у белорусов отличился Иван Лях, точные броски в свой актив записали Евгений Михейчик, Александр Гончаров и Павел Сидоров.

В Кубке Европы среди сильнейших женских клубов смолевичская "Виктория" заняла шестое место. В заключительном матче в Лондоне хоккеисты из Минской области уступили (0:7) немецкому "Мангейму".-0-