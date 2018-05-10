Хоккеисты Дании сенсационно обыграли финнов, шведы разгромили австрийцев в матчах чемпионата мира

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира в Дании произошла первая настоящая сенсация - хозяева турнира датчане сумели победить финнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Датские хоккеисты на удивление уверенно провели поединок с одним из главных фаворитов мирового первенства и заставили соперников все время быть в роли догоняющих. Дважды финнам удавалось сравнивать счет, но за две минуты до окончания третьего периода Никлас Хардт сумели реализовать численное преимущество, поставив победную точку - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). В другом поединке группы В сборная Германии без проблем обыграла команду Республики Корея - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Положение команд: Финляндия - 9 очков (4 матча), США - 8 (3), Канада - 7 (3), Дания - 5 (4), Германия - 5 (4), Латвия - 5 (3), Норвегия - 3 (3), Республика Корея - 0 (4). Сегодня хоккеисты США сыграют с Латвией (начало в 17.15), норвежцы встретятся с канадцами (21.15).

Лидер предварительной группы А сборная Швеции одержала свою четвертую викторию подряд, разгромив австрийцев с сухим счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Белорусы накануне проиграли четвертый матч подряд, уступив под началом Сергея Пушкова швейцарцам 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Положение команд: Швеция - 12 (4), Россия - 9 (3), Швейцария - 9 (4), Чехия - 4 (3), Словакия - 4 (3), Франция - 3 (3), Австрия - 1 (4), Беларусь - 0 (4). Сегодня в этой группе словаки будут соперничать с французами (17.15), чехи сыграют с россиянами (21.25). Хоккеисты Беларуси сегодня не играют, а 11 мая им предстоит матч против Чехии.-0-