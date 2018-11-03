Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили "Барысу" в домашнем матче чемпионата КХЛ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в домашнем матче астанинскому "Барысу" со счетом 2:3 (0:3, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды в ходе сезона в КХЛ встречались в столице Казахстана, где минчане уступили 1:3. После уверенной победы над "Куньлунем" белорусская команда не прочь была взять реванш за поражение в конце октября у "Барыса".

"Динамо-Минск" - "Барыс" (Астана) - 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Минск. "Минск-Арена". 11889 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов, 59.49); Уиркош - Хенкель, Казионов - Хауден - Пулккинен; Лисовец - Знахаренко, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Готовец - Осипов, Китаров - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Буйницкий; Хохлов, Литвинов.

"Барыс": Граховина; Даллмэн - Блэкер, Фрэттин - Бойд - Боченски (к); Диц - Орехов, Петерссон - Кормье - Старченко; Маклюков - Климонтов, Михайлис - Волк - Шевченко; Семенов - Полохов, Гренц - Сагадеев - Акользин.

Шайбы: 0:1 - Старченко (Петерссон, Диц, 11.07, в большинстве). 0:2 - Михайлис (Маклюков, Шевченко, 11.54). 0:3 - Петерссон (Диц, Старченко, 17.34). 1:3 - Дроздов (52.04). 2:3 - Хауден (Лисовец, А.Костицын, 59.08).

Броски: 36 - 27.

Штраф: 8 - 12.

Стартовые минуты встречи на "Минск-Арене" прошли в высоком темпе. Подопечные Горди Дуайера старались часто бросать по воротам оппонентов и активно действовать в чужой зоне. На 6-й минуте бросок Теему Пулккинена пришелся в штангу. Все изменилось после спорного удаления Куинтона Хаудена за атаку игрока, не владеющего шайбой. Динамовцы смогли выстоять против одной из лучших команд по игре в большинстве, но вскоре Хауден вновь за подножку отправился на скамейку штрафников. Вторым шансом использовать численный перевес "Барыс" воспользовался - 1:0. Не прошло и минуты, как гости удвоили перевес в счете. Никита Михайлис совершил сольный проход вдоль левого борта и отправил шайбу под щитком Юнаса Энрота - 2:0. Под занавес первого периода шайба в третий раз влетела в ворота "Динамо". После броска Даррена Дица траекторию полета шайбы подкорректировал Андре Петерссон - 3:0.

Богатое на события начало встречи не получило продолжения. Динамовцы старались действовать на скорости, чаще владели шайбой, но "Барыс" грамотно защищался. Лишь под занавес третьего периода "зубры" воспользовались ошибкой гостей, Иван Дроздов вышел один на один с голкипером и сократил отставание - 1:3. На 60-й минуте матча Куинтон Хауден сумел забросить вторую шайбу минчан - 2:3. Однако решающий штурм хозяевам не удался. .

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" продолжит 6 ноября выездной встречей с "Сочи", после этой игры в КХЛ наступит пауза, связанная с играми национальных сборных.-0-