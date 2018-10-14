Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в овертайме "Северстали" в чемпионате КХЛ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в овертайме череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартовым вбрасыванием на "Минск-Арене" динамовцы не досчитались двух игроков основного состава. По медицинским показаниям не вышел на лед Александр Павлович, а Артем Артемов дисквалифицирован за грубый прием в предыдущем матче.

"Динамо-Минск" - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Минск. "Минск-Арена". 10633 зрителя.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Осипов, С.Костицын (к) - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Лисовец, Буйницкий - Ковыршин - А.Костицын; Евенко - Хохлов, Казионов - Китаров - Степанов; Дроздов - Волков - Когалев; Знахаренко, Бовбель.

"Северсталь": Фурх (Магарилов); Кулда - Куляш, Эштон - Бойчак - Яшин; Корнеев - Васильев, Рыбин (к) - Трубачев - Бумагин; Малевич - Веревкин, Лапин - Юньков - Гераськин; Сычушкин - Лекомцев, Монахов - Карлин - Захарчук.

Шайбы: 1:0 - С.Костицын (Пулккинен, 2.47). 1:1 - Лапин (Веревкин, Рыбин, 31.27). 1:2 - Карлин (64.22).

Во встрече с "Северсталью" подопечные Горди Дуайера постарались показать атакующий хоккей. Такая тактика принесла успех уже на третьей минуте первого периода. Теему Пулккинен отдал передачу из-за ворот соперника на клюшку Сергея Коcтицына, который был точен.

Гости перехватили инициативу в середине второго периода. Силовая борьба и частые броски по воротам Юнаса Энрота принесли успех "Северстали". Счет 1:1 продержался до конца основного времени встречи. Под занавес третьего периода российская команда имела отличный шанс победить, но Юнас Энрот вовремя выбросил щиток навстречу шайбе.

В овертайме один на один с голкипером череповчан Домиником Фурхом вышел Куинтон Хауден, который сумел забросить, но арбитры после видеопросмотра зафиксировали вне игры. Однако на 65-й минуте Руслан Карлин смог установить окончательный счет - 2:1. В голевом эпизоде гостей форвард "Динамо" Андрей Костицын, пытаясь помочь в защите, сбил с ног Юнаса Энрота, что и помогло "Северстали" забросить.

Домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ минское "Динамо" завершит 16 октября встречей с одноклубниками из Москвы.-0-