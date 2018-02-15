Хоккеисты Финляндии победили Германию на старте олимпийского турнира в группе С

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На мужском хоккейном турнире Олимпиады-2018 сегодня стартуют соревнования в двух предварительных группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квартете С хоккеисты Финляндии уверенно переиграли соперников из Германии - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Позже здесь сыграют сборные Швеции и Норвегии.

Две игры состоятся в группе А: Чехия - Республика Корея, Швейцария - Канада.

Накануне два сенсационных результата были зафиксированы в стартовых матчах группы В. Один из главных фаворитов олимпийского турнира команда России уступила сборной Словакии 2:3, хоккеисты США с таким же результатом проиграли в овертайме Словении. И американцы, и россияне поначалу выигрывали со счетом 2:0, но удержать свое преимущество не смогли.-0-