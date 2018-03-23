Хоккеисты "Йокерита" обыграли ЦСКА в самом продолжительном матче в истории КХЛ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Йокерита" обыграли московский ЦСКА в самом продолжительном матче в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для победы в пятом матче плей-офф полуфинала Западной конференции финской команде понадобилось восемь периодов - 2:1. Решающую шайбу на 142-й минуте поединка в Москве провел Мика Ниеми. Поединок "Йокерит" - ЦСКА, продолжавшийся 142 минуты и 9 секунд, превзошел прежнее достижение чешского "Льва" и "Донбасса", установленное в плей-офф сезона 2014 года. Тогда игра продолжалась 126 минут и 14 секунд. Другой рекорд лиги на свой счет записал голкипер "Йокерита" Карри Рямё, сделав 83 сейва за игру.

Благодаря этому успеху финский клуб сократил отставание от ЦСКА в серии до четырех побед - 2:3. Следующий поединок этих двух команд состоится 24 марта в Хельсинки. В Западной конференции уже известен один финалист. Питерский СКА был сильнее ярославского "Локомотива", одолев соперника по сумме пяти поединков - 4:1.

В Восточной конференции КХЛ близок к выходу в финал конференции казанский "Ак Барс", который ведет в борьбе с магнитогорским "Металлургом" - 3:1. Следующий матч состоится 23 марта в Казани. В противостоянии уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора" после четырех матчей счет равный - 2:2. Пятая игра между этими командами начнется сегодня в 17.00 в Уфе.-0-