21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали пятую победу подряд в экстралиге, разгромив на своей площадке молодежную сборную Беларуси до 20 лет со счетом 8:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ледовом катке в парке Горького "молодежка" неожиданно провалилась во втором периоде, пропустив пять безответных шайб. Двумя голами и результативной передачей в команде Михаила Захарова отметился Станислав Лопачук.

Хоккеисты "Шахтера" лишь на последней минуте матча смогли одолеть "Динамо-Молодечно" - 2:1. Решающий гол за 28 секунд до финальной сирены в составе "горняков" провел Роман Достанко.

Другие матчи в дивизионе А завершились со следующими результатами: "Металлург-Жлобин" - "Неман" - 2:5, "Гомель" - "Лида" - 1:0.

Минская "Юность" после пяти матчей набрала 15 очков и лидирует в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром экстралиги является нападающий столичной команды Эдуард Гринь, не его счету три гола и шесть результативных передач.

Следующие матчи в дивизионе А состоятся 22 сентября: "Металлург-Жлобин" - "Гомель", "Динамо-Молодечно" - "Беларусь U-20", "Лида" - "Неман", "Юность" - "Шахтер".-0-