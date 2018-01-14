Хоккеисты "Юности" победили "Номад" и в третий раз в истории завоевали Континентальный кубок

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили казахстанский "Номад" со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) и в третий раз в истории завоевали Континентальный кубок, передает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный матч для минской команды в суперфинале турнира оказался и самым важным. Подопечные Михаила Захарова провели матч без серьезных ошибок, не позволив сопернику перехватить инициативу, к чему были предпосылки уже в первом периоде.

"Юность-Минск" - "Номад" (Астана) - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Минск. Чижовка-Арена.

"Юность-Минск": Мильчаков; Горошко - Мицкевич, Когалев - Развадовский - Ефименко; Шелег - Казакевич, Парфеевец - Туркин - Плотников; Антонов (к) - Ногачев, Михнов - Корсо - К.Захаров; Ерохо - Претнар; Скабелка, Каракулько.

Шайбы: 1:0 - Развадовский (3.24, в большинстве). 1:1 - Гурин (Лакиза, 13.37, в боьшинстве.). 2:1 - Захаров (Развадовский, 19.47, в большинстве). 3:1 - Ефименко (Горошко, 24.27). 4:1 - Развадовский (37.45). 4:2 - Гурков (Михайлис, 41.48). 5:2 - Парфеевец (Плотников, 50.51).

Броски:29 - 33.

Штраф: 12 -16.

Обе команды действовали на высоких скоростях со старта встречи. Уже на третьей минуте при игре в большинстве хозяева открыли счет. Павел Развадовский на скорости вошел в зону казахстанцев, которые позволили выкатиться форварду на пятачок и переиграть голкипера. "Номад" после сложного начала значительно прибавил в скорости в середине периода. В итоге белорусская команда дважды подряд нарушила правила. В игре "пять на три" гости сумели сравнять счет. Точным броском отметился Валерий Гурин - 1:1. Под занавес периода команды вновь часто действовали в неравных составах, в итоге "Юности" усилиями Константина Захарова удалось выйти вперед - 2:1.

После перерыва минчане продолжили доминировать на площадке. Не помешало этому и удаление защитника хозяев Олега Горошко, который стал ассистентом Алексея Ефименко в голевой комбинации белорусов. Гол Ефименко, несомненно, войдет в число самых эффектных. Нападающий, выдержав паузу, мощным кистевым броском отправил шайбу под перекладину - 3:1. На 38-й минуте голевой дубль во встрече сделал Павел Развадовский, который вновь успешно поборолся на пятачке у ворот соперника.

В заключительные двадцать минут встречи "Номад" постарался действовать на высоких скоростях, но подопечные Михаила Захарова успешно защищались, лишь однажды позволив забросить оппонентам. Итоговый счет установил один из лучших бомбрадиров "Юности" Максим Парфеевец.

Третье место в суперфинале Континентального кубка заняла команда "Шеффилд Стилерз", обыгравшая в другом матче со счетом 2:0 итальянский "Риттен Спорт".

Итоговое положение: 1. "Юность-Минск" - 9 очков (3 матча). 2. Номад - 5 (3). 3. "Шеффилд Стилерз" - 3 (3). 4."Риттен Спорт" - 1 (3).

Ранее минская "Юность" побеждала в Континентальном кубке в 2007 и 2011 годах. Белорусский клуб стал трехкратным обладатели почетного трофея. С сезона-1997/1998, когда проводится розыгрыш Континентального кубка, чаще "Юности" не побеждала никакая другая команда. Подопечные Михаила Захарова получили также право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Белорусские хоккейные клубы четырежды побеждали в Континентальном кубке, кроме трех титулов "Юности", успех в 2015-м праздновал гродненский "Неман".-0-