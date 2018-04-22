22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" третий раз в истории выиграли Кубок Гагарина, победив на своей площадке московский ЦСКА со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающая шайба была заброшена в самом начале третьего периода. Автором гола стал бывший минский динамовец Роб Клинкхаммер, летом 2017-го переехавший в Казань.

После этого успеха казанцев счет в серии до четырех побед в противостоянии с москвичами стал 4:1. "Ак Барс" ранее завоевывал почетный трофей КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010 годов.-0-