Хоккеисты минского "Динамо", дважды ведя в счете по ходу матча, уступили "Спартаку" в овертайме

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" в дополнительное время выездного матча уступили московскому "Спартаку" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба клуба встречались в текущем сезоне в Минске. Матч 12 сентября стал успешным для подопечных Горди Дуайера, одержавших первую победу в чемпионате (3:1). В Москве динамовцы были близки к повторению успеха.

"Спартак" (Москва) - "Динамо-Минск" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Москва. "ЦСКА-Арена". 5707 зрителей.

"Спартак": Гудачек (Трушков); Гончаров - Провольнев, Карсумс - Ганзл - Талалуев; Григорьев - Кутейкин, Хохлачев - Максвелл - Даугавиньш; Калинин - Дыбленко, Никонцев - Зубов - Трунев; Котляревский - Воронин - Шашков; Сорокин, Шалагин.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Лисовец, С.Костицын - Ковыршин - Буйницкий; Осипов - Хохлов, Павлович - Китаров - А.Костицын; Дроздов - Волков - Парфеевец; Евенко.

Шайбы: 0:1 - А.Костицын (Лисовец, Павлович, 7.32, в большинстве). 1:1 - Никонцев (Провольнев, Трунев, 12.52). 2:1 - Даугавиньш (Кутейкин, Хохлачев, 31.51, в большинстве). 2:2 - Казионов (Пулккинен, Хауден, 35.16). 2:3 - А.Костицын (Лисовец, Хенкель, 43.58). 3:3 - Карсумс (Ганзл, 49.14). 4:3 - Хохлачев (60.17).

Броски: 22 - 16.

Штраф: 4 - 4.

В первом периоде минчане уже на восьмой минуте уверенно реализовали численный перевес. После броска от синей линии Евгения Лисовца траекторию полета шайбы изменил Андрей Костицын - 0:1. Спартаковцы значительно прибавили в скорости после гола, и на 13-й минуте Анатолий Никонцев вовремя сыграл на пятачке - 1:1.

Хозяева площадки продолжили удерживать инициативу и после отдыха. Преимущество "Спартака" обернулось вторым взятием ворот Юнаса Энрота. Каспарс Даугавиньш с неудобной руки бросил точно над плечом голкипера гостей. Однако менее чем через четыре минуты "Динамо" удалось провести быструю комбинацию, завершившуюся точным броском Дениса Казионова.

В третьем периоде вторую шайбу в игре в свой актив записал Андрей Костицын, который вновь удачно изменил траекторию полета шайбы - 2:3. Однако удержать этот счет динамовцам не удалось. Мартиньш Карсумс сделал цифры на табло равными, а в овертайме уже на 17-й секунде Александр Хохлачев вновь огорчил Юнаса Энрота - 4:3.

Выездную серию минское "Динамо" продолжит 6 октября матчем с ХК "Сочи", а 8-го "зубры" сыграют в Хельсинки с "Йокеритом".-0-