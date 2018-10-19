Хоккеисты минского "Динамо" отправились на гостевую серию чемпионата КХЛ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня отправились в Новосибирск, где проведут первый из трех матчей очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе динамовского клуба.

Тренерский штаб динамовцев включил в выездной состав 24 хоккеиста:

вратари - Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;

защитники - Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Патрик Уиркош, Илья Хохлов, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;

нападающие - Теему Пулккинен, Денис Казионов, Артем Артемов, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий.

Илья Литвинов и Александр Павлович из-за травм остались в Минске. Из "Юности" после матча Лиги чемпионов в расположение команды вернулись Дмитрий Знахаренко и Александр Когалев.

Перед четвертой по счету выездной серией подопечные Горди Дуайера потерпели 7 поражений подряд и занимают 12-е место в Западной конференции, набрав 11 очков в 18 проведенных встречах.

В субботу, 20 октября, "зубры" сыграют в гостях у "Сибири", которую тренирует белорусский специалист Александр Андриевский. Затем команда перебазируется в Астану и 22 октября встретится с "Барысом", возглавляемым еще одним белорусом Андреем Скабелкой, а 24 октября завершат выездное турне в подмосковной Балашихе, где принимает гостей омский "Авангард".

Все встречи минчан будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-