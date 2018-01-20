Хоккеисты минского "Динамо" победили в Риге в игре на открытом воздухе и сохраняют шансы на плей-офф

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили в Риге в игре на открытом воздухе 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) и сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Риге прошел на катке средней школы. Для переоборудования площадки были задействованы немалые силы: добавлено освещение, специальные борты, установлены трибуны. Матч получил название Winter Ice Break и завершился в пользу минчан.

"Динамо" (Рига) - "Динамо-Минск" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Рига. 10 554 зрителя.

"Динамо" (Рига): Калнишьш (Армалис); Столлери - Салмела, Кристо - Макмиллан - Индрашис; Зиле - Галвиньш, Дарзиньш - Евпалов - М.Редлихс; Алишаускас - Пуяц, Разгалс - Бичевскис - Букартс; Балинскис, Батня, Мейя, Кулда, Липсбергс.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтейн; Коробов - Осипов, Павлович - Ковыршин - Степанов; Хенкель - Лисовец, Китаров - Волков - Дрозд; Буйницкий - Шарангович - Лингле; Знахаренко, Карабань.

Шайбы: 1:0 - Макмиллан (Кристо, 12.08). 2:0 - Букартс (33.23). 2:1 - Фонтейн (36.38, в большинстве). 2:2 - Осипов (37.42). 2:3 - Скилле (Денисов, 55.50).

Броски: 31 - 26.

Штраф: 6 - 6.

Впервые в чемпионате КХЛ матч на открытом воздухе провели 2 декабря 2017 года в Хельсинки, где встретились "Йокерит" и петербургский СКА. Игра завершилась победой гостей 4:3. В столице Латвии сегодня установилась комфортная погода, которая позволила командам показать хороший хоккей.

Стартовый период встречи остался за хозяевами площадки. На 13-й минуте Брендон Макмиллан был точен при завершении комбинации - 1:0. Рижане контролировали ход встречи и после отдыха. Под занавес уже второго периода латвийским хоккеистам удалась быстрая контратака, которая завершилась точным броском Рихардса Букарста.

В такой ситуации, казалось, минчанам придется крайне сложно изменить ход игры. Однако началу волевой победе динамовцев положил Джастин Фонтейн, реализовавший большинство на 37-й минуте. Подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота хозяев площадки и еще до перерыва отыграли отставание. Защитник Денис Осипов отважился на бросок наудачу - и к удивлению голкипера рижан был точен - 2:2.

После отдыха команды постарались внимательнее сыграть в защите, однако на 56-й минуте цели достиг бросок Владимира Денисова. Но автором гола стал не он, а Джек Скилле, подставивший клюшку на пятачке у ворот рижан и тем самым установивший окончательный счет.

Благодаря трем набранным очкам минские динамовцы имеют в своем активе 67 баллов, занимают 10-ю позицию в Западной конференции КХЛ и на десять очков отстают от расположившейся на 8-й позиции череповецкой "Северстали".

Следующий матч в чемпионате КХЛ "зубры" проведут 22 января на домашней площадке с "Адмиралом" из Владивостока.-0-