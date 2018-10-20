Хоккеисты минского "Динамо" потерпели восьмое поражение подряд в КХЛ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили на выезде новосибирской "Сибири" со счетом 0:6 (0:3, 0:3, 0:0) в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба клуба в текущем сезоне находятся в числе аутсайдеров Восточной и Западной конференции. Предыдущая встреча динамовцев и сибиряков прошла на "Минск-Арене" и завершилась победой подопечных Горди Дуайера (5:1). Это был последний успех "зубров", которые после потерпели восемь поражений подряд.

"Сибирь" - "Динамо-Минск" - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7112 зрителей.

"Сибирь": Тэйлор (Красиков); Логинов - Алексеев, Саюстов - Дугин - Бертран; Морозов - Демидов, Казаков - Комаров - Михайлов; Наумов - Игнатович, Яковлев - Романцев - Шаров; Пешехонов - Бодров - Ткаченко; Пиганович (к), Пелтола.

"Динамо": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Осипов, Дроздов - С.Костицын (к) - А. Костицын; Знахаренко - Хохлов, Китаров - Ковыршин - Степанов; Артемов - Волков - Когалев; Евенко.

Шайбы: 1:0 - Саюстов (0.19). 2:0 - Ткаченко (Пешехонов, Бодров, 1.42). 3:0 - Бодров (Алексеев, Игнатович, 19.12, в большинстве). 4:0 - Демидов (28.37). 5:0 - Романцев (33.45, в меньшинстве). 6:0 - Логинов (Пелтола, 36.49, в большинстве).

Броски: 38-32.

Штраф: 6-51.

Минчане уже в начале первого периода уступали две шайбы. Защитник гостей Кирилл Готовец ошибся на синей линии в зоне хозяев, после чего Дмитрий Саюстов совершил сольный проход и неотразимо бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота. Через минуту динамовцы невнимательно действовали на пятачке, и автором гола стал Павел Ткаченко.

Хоккеисты "Сибири" продолжали доминировать и смогли реализовать большинство. Во втором периоде, после 0:4, минчане заменили вратаря. Вышедший Михаил Карнаухов до перерыва пропустил еще дважды. В заключительные 20 минут матча белорусская команда постаралась выровнять положение и не пропустить седьмую шайбу.

Выездную серию "Динамо" продолжит 22 октября с "Барысом", который возглавляет белорус Андрей Скабелка, а 24 октября белорусская команда сыграет с подмосковной Балашихой, где принимает гостей омский "Авангард".-0-