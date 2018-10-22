Хоккеисты минского "Динамо" продлили серию поражений, уступив "Барысу"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в гостях "Барысу" со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) и продлили свою серию поражений до девяти матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Барыс" (Астана) - "Динамо-Минск" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Астана. "Барыс Арена". 4892 зрителя.

"Барыс": Карлссон (Граховина); Даллмэн - Блэкер, Фрэттин - Бойд - Боченски; Диц - Маклюков, Петерссон - Кормье - Старченко; Семенов - Климонтов, Михайлис - Волк - Шевченко; Самат - Орехов, Гурков - Сагадеев - Акользин.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов, 38.36); Уиркош - Хенкель, Казионов - С.Костицын (к) - А.Костицын (А); Хохлов - Осипов, Китаров - Ковыршин - Степанов; Знахаренко - Готовец, Буйницкий - Хауден - Пулккинен; Дроздов - Волков - Артемов; Евенко.

Шайбы: 1:0 - Шевченко (Диц, Волк, 30.48). 2:0 - Петерссон (Михайлис, Старченко, 36.46, в большинство). 2:1 - Осипов (40.39). 3:1 - Бойд (Фрэттин, Волк, 47.15, в большинстве).

Броски: 47 - 25.

Штраф: 4 - 26.

После разгрома в Новосибирске (0:6) минчане постарались в Астане сыграть строже в защите, и до середины второго периода это получалось сделать.

Хозяева площадки постарались с первых минут встречи захватить инициативу. Подопечные белоруса Андрея Скабелки чаще бросали по воротам. В одном из эпизодов судьи прибегли к помощи видеоповтора, но после просмотра эпизода отменили гол астанинцев. Отличный шанс открыть счет в матче упустил в середине периода форвард динамовцев Куинтон Хауден, который вышел один на один с Хенриком Карлссоном, но не смог переиграть вратаря "Барыса".

Во втором периоде минчане пропустили на 31-й минуте. Дмитрий Шевченко удачно сыграл на пятачке гостей и вывел хозяев вперед - 1:0. После пропущенного гола минчане чаще нарушали правила и действовали в меньшинстве. В итоге точным броском у астанинцев отметился Андре Петерссон - 2:0. Белорусская команда вскоре заменила Юнаса Энрота, предоставив шанс Михаилу Карнаухову.

После перерыва "зубры" вернули интригу в матч благодаря броску Дениса Осипова, однако очередное удаление обернулось взятием ворот белорусов на 48-й минуте - 3:1.

Выездную серию минское "Динамо" завершит 24 октября в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне принимает оппонентов омский "Авангард".-0-