Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче чемпионата КХЛ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда не слишком удачно сыграла в ходе второго периода, дважды пропустив за короткий промежуток игрового времени.

Обе команды в ходе сезоне уже встречались в ноябре 2017-го в Китае, где успех был на стороне динамовцев, одержавших победу со счетом 2:0. С тех пор в составе "Ред Стар" произошло немало изменений, главное из которых - отставка главного тренера Майка Кинэна.

"Динамо-Минск" - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Минск. "Минск-Арена". 10170 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Шарангович - Китаров; Павлович - Волков - Дрозд; Знахаренко, Карабань.

"Куньлунь Ред Стар": Хелльберг (Скрынник); Ярвинен - Граборенко, Дефацио - Брюле - Бек; Кулда - Блэкер, Лессио - Кейн - Ип; Перетягин - Хлыстов, Поникаровский (к) - Риссанен - Чипчура; О'Доннелл - Локхарт - Лебедев; Воробей.

Шайбы: 0:1 - Брюле (Блэкер, 3.52, в большинстве). 1:1 - Фонтэйн (Коробов, Граньяни, 36.32). 1:2 - Кейн (Ип, Воробей, 37.56). 1:3 - Чипчура (Брюле, 38.34).

Броски: 48 -26.

Штраф: 12 -12.

После поражения в "Минск-Арене" от хабаровского "Амура" (0:2) минские динамовцы постарались реабилитироваться в матче с командой, в которой выступают белорусские защитники Роман Граборенко и Павел Воробей. Нападающий "зубров" Джек Скилле уже на первой минуте стартового периода имел неплохой шанс открыть счет, но не сумел переиграть вратаря. Гости открыли счет, успешно разыграв большинство после удаления Евгения Лисовца. Далее белорусская команда еще не раз играла в меньшинстве, "зубрам" пришлось также выдержать отрезок, когда приходилось втроем защищаться против пятерки соперников.

После отдыха динамовцы постарались усилить давление на ворота соперника, нанесли много бросков. В итоге на 37-й минуте Джастин Фонтэйн сравнял счет - 1:1. Однако радость болельщиков хозяев площадки была недолгой. Белорусская команда не слишком удачно сыграла в ходе второго периода, дважды пропустив за короткий промежуток игрового времени. Менее чем за минуту хоккеисты "Куньлунь Ред Стар" дважды поразили ворота Юнаса Энрота - 3:1. В заключительные двадцать минут встречи голов заброшено не было.

Минское "Динамо" с 64 очками остается на десятом месте Западной конференции и значительно уменьшило свои шансы на выход в плей-офф. Очередной матч в чемпионате КХЛ минчане проведут 20 января в Риге с местными одноклубниками.-0-

Фото Андрея Покумейко.