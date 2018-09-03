Хоккеисты минского "Динамо" проведут первый матч нового сезона в КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня первый матч нового сезона в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Горди Дуайера встретятся в Казани с обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом". Тренерский штаб минчан взял на выезд 26 игроков: вратари - Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Владислав Вербицкий; защитники - Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Патрик Уиркош, Илья Хохлов, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко; нападающие - Теему Пулккинен, Илья Литвинов, Артем Артемов, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Сергей Костицын, Александр Китаров, Бо Беннетт, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Максим Парфеевец, Дмитрий Буйницкий.

Стартовое вбрасывание состоится в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.

В прошлом чемпионате КХЛ команды встречались дважды. В матче 13 ноября 2017 года в "Минск-Арене" белорусская команда одержала уверенную победу - 4:1, а спустя месяц на площадке казанцев потерпела поражение - 1:3. В ходе подготовки к новому сезону "Динамо" и "Ак Барс" встречались в Риге на Кубке железных дорог, минчане оказали упорное сопротивление оппоненту и уступили лишь в серии буллитов - 3:2. Для обладателя Кубка Гагарина чемпионат стартовал не слишком удачно. В игре 1 сентября с питерским СКА хоккеисты "Ак Барса" потерпели на своей площадке сокрушительное поражение - 1:6.

Накануне старта минского "Динамо" в регулярном сезоне болельщики и специалисты не без оснований опасаются по поводу состояния команды перед важными матчами. Летом "зубры" из десяти матчей потерпели поражения в девяти. Вызывает тревогу и вратарская линия, нападение. Ответы на эти вопросы будут даны в ближайших предстоящих играх динамовского клуба.

После матча в Казани минчане сыграют 5 сентября с "Торпедо" в Нижнем Новгороде, 7 сентября сыграют на выезде с "Нефтехимиком" в Нижнекамске. Первый домашний матч "Динамо" проведет 10 сентября против финского "Йокерита".-0-