19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" три матча КХЛ в ноябре проведут в "Чижовка-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
Как пояснили в стане "зубров", 25 ноября в "Минск-Арене" состоится международный детский конкурс песни "Евровидение-2018". Подготовка площадки к масштабному мероприятию начнется уже в начале ноября, поэтому "Динамо" проведет три матча регулярного чемпионата КХЛ в "Чижовка-Арене".
На 9-тысячной арене состоятся матчи с хоккеистами "Трактора" (12 ноября), магнитогорского "Металлурга" (14 ноября) и "Автомобилиста" (16 ноября).
Минское "Динамо" стартует в 11-м сезоне КХЛ выездной встречей с казанским "Ак Барсом" 3 сентября, далее 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Как сообщалось, первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-
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