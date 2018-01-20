20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли солигорский "Шахтер" в чемпионате Беларуси в экстралиге со счетом 4:2 и вплотную приблизились к горнякам в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки", которые играли на выезде, несмотря на наличие в составе бывших форвардов из КХЛ, не смогли контролировать ситуацию на площадке. Гродненцы уверенно провели первый и второй периоды, а в заключительные двадцать минут забросили трижды. У хозяев площадки отличались Артем Левша, Константин Богдановский, Михаил Стефанович и Вячеслав Лисичкин. У гостей точный бросок на счету бывшего нападающего минского "Динамо" Александра Матерухина, который после перехода в "Шахтер" исправно набирает очки.

Минская "Юность", ведя в счете 4:2, в матче в Молодечно не смогла удержать преимущество и дважды пропустила в концовке третьего периода - 4:4. В овертайме решающий бросок в составе трехкратных обладателей Континентального кубка нанес Алексей Ефименко, который провел гол, выехав из-за ворот соперника, - 5:4. Хоккеисты "Гомеля" в прошедшем туре были сильнее жлобинского "Металлурга" - 4:2.

Турнирное положение в подгруппе "А": 1. "Юность-Минск" - 77 (32). 2. "Шахтер" - 76 (33). 3."Неман" - 75 (32). 4."Гомель" - 72 (32). 5. "Металлург-Жлобин" - 41 (33). 6. "Динамо-Молодечно" - 39 (34).

В подгруппе "Б" молодежная сборная Беларуси уступила ХК "Могилев" - 2:4, новополоцкий "Химик" были сильнее "Витебска" - 3:2.

Турнирное положение в подгруппе "Б": 1. "Лида" - 49 (32). 2."Беларусь U-20" - 41 (28). 3. "Химик" - 39 (32). 4. "Могилев" - 24 (32). 5. "Брест" - 22 (32). 6. "Витебск" - 21 (31).

Следующий тур в экстралиге состоится 22 и 23 января.

По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы "А" и две лучшие команды из подгруппы "Б" сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.-0-