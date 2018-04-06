6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" защитили титул чемпионов Беларуси в экстралиге, обыграв в шестом матче финальной серии плей-офф минскую "Юность" со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), передает корреспондент БЕЛТА.

Для хоккейного клуба "Неман" это седьмой титул в истории. Ранее команда из Гродно становилась победителем чемпионата в 1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017 годах. Команда Сергей Пушкова в третий раз примет участие в хоккейной Лиге чемпионов, где выступит и минская "Юность", которая получила право сыграть в этом престижном турнире, выиграв в январе Континентальный кубок.

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