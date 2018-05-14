Хоккеисты России обыграли Словакию и сыграют в плей-офф чемпионата мира

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России обыграли Словакию со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) и сыграют в плей-офф чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде Максим Мамин и Никита Гусев вывели команду под руководством главного тренера Ильи Воробьева вперед. Однако долгое время развить успех россиянам не удавалось. Лишь под занавес матча, когда словаки заменили вратаря на шестого полевого игрока, Максим Шалунов и Илья Михеев стали авторами голов и установили окончательный счет встречи - 4:0.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция - 17 очков (6 игр). 2. Россия - 16 (6). 3. Чехия - 12 (6). 4. Швейцария - 9 (6). 5. Словакия - 8 (6). 6. Франция - 6 (6). 7. Австрия - 4 (6). 8. Беларусь - 0 (6).

В группе В команда Норвегии были сильнее хоккеистов Республики Корея - 3:0. Азиатская команда покинула элитный дивизион.

Турнирное положение в группе В: 1. США - 16 очков (6 игр). 2. Финляндия - 13 (6). 3. Дания - 11 (6). 4. Канада - 10 (5). 5. Латвия - 9 (5). 6. Германия - 7 (6). 7. Норвегия - 6 (7). 8. Республика Корея - 0 (7).-0-