Хоккеисты сборной Беларуси проиграли Франции на чемпионате мира

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли Франции со счетом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3) на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для подопечных Дэйва Льюиса это второе поражение на главном старте сезона. После неудачи во встрече со шведами (0:5), специалисты и болельщики рассчитывали на более содержательную игру в матче с французами.

Франция - Беларусь - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Копенгаген. "Роял-Арена".

Франция: Арди (Кеменер); Овитю - Манавьян, Реш - С.да Коста (к) - Флери; Шакиашвили - Экефей, Трей - Гуттиг - Т.да Коста; Гайе - Жанель, Ламперье - Тексье - Клеро; Леклер - Ритц -Перре; Ро, Дуэй.

Беларусь: Кульбаков (Карнаухов, ); Лисовец - Хенкель, Лингле - Шарангович - Павлович (к); Коробов - Фальковский, Платт - Ковыршин - Гаврус; Денисов - Воробей, Дрозд - Китаров - Демков; М.Сушко - Развадовский - Кислый; Дюков, Левша.

Шайбы: 1:0 - Флери (С.да Коста, Реш, 3.33). 2:0 - С.да Коста (Жанель, 13.33). 2:1 - Павлович (Развадовский, Воробей, 19.36, в большинство). 3:1 - Ламперье (Клеро, Экефей, 38.42). 4:1 - Манавьян (С.да Коста, Флери, 42.17, большинстве). 5:1 - Гуттиг (Перре, 47.57). 5:2 - Воробей (Платт, Коробов, 54.46, в большинстве). 6:2 - Перре (Леклер, Экефей, 57.56).

Броски: 30 - 40.

Штраф: 10 - 16.

Соперники белорусов уже на 4-й минуте первого периода усилиями Дамьена Флери вышли вперед. Первое звено французов продолжало доминировать на площадке, и капитан команды Стефан да Коста забил вторую шайбу на 14-й минуте. Дэйв Льюис принял решение заменить голкипера Ивана Кульбакова на Михаила Карнаухова. После пропущенного гола нападение нашей команды создало несколько моментов у ворот Флориана Арди. Под занавес периода белорусы получили шанс реализовать большинство. Этой возможностью воспользовался Александр Павлович - 1:2.

Развить свой успех ледовой дружине Дэйва Льюиса не удалось. После отдыха перехватить инициативу, добавить в движении сборная Беларуси не смогла. Моментов у ворот соперников создавалось немного. Наиболее серьезный шанс был у Павла Развадовского, который вышел один на один с голкипером Флорианом Арди. Остался в запасе опытный форвард Александр Матерухин, и атака белорусов оказалась не столь эффективной. Французы, наоборот, смогли увеличить свое преимущество в счете. На 39-й минуте Лоик Лампьерье отправил шайбу между щитков Михаилу Карнаухову. Белорусы продолжали чаще соперников нарушать правила и к середине третьего периода уступали 1:5. Павел Воробей сумел сократить отставание, реализовав численный перевес после удаления у французов, но изменить ход встречи второй гол белорусов уже не мог. В конце поединка французам удалась быстрая атака, которая завершилась шестым взятием ворот Михаила Карнаухова.

В группе В сборная Финляндии нанесла поражение команде Республики Корея - 8:1.

Третий матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 7 мая в 17.15 против олимпийских чемпионов Пхенчхана - хоккеистов России.-0

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