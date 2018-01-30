30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россия - Беларусь - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Москва. "Парк легенд".

Россия: Кошечкин (Сорокин); Нестеров - Войнов, Ковальчук - Дацюк (К) - Мозякин; Гавриков - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов; Киселевич - Яковлев, Широков - Прохоркин - Барабанов; Зубарев - Зуб, Телегин - Андронов - Калинин, Григоренко.

Беларусь: Карнаухов (Мильчаков); Дюков, Знахаренко, Лисовец, Хенкель, Шинкевич, Хоромандо, Коршунов, Казакевич; Гаврус, Ковыршин, Павлович, Китаров, Волков, Дрозд, Степанов, Лингле, Платт, С.Костицын, Кулаков, Демков, Парфеевец, Когалев, Андрющенко.

Шайбы: 1:0 - Капризов (Шипачев, Ковальчук. 8.31), 2:0 - Капризов (Мозякин, Шипачев, 24.22), 3:0 - Дацюк (Войнов, 28.42, в большинстве).

Броски: 33 - 10.

Штраф: 6 - 10.

Для сборной России спарринг с белорусами стал первой проверкой сил перед отъездом на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Хозяева с первых минут захватили инициативу, и в середине первого периода Кирилл Капризов открыл счет. Вскоре после начала второй трети он же отправил вторую шайбу в ворота Михаила Карнаухова, а затем отличился капитан российской команды Павел Дацюк, реализовавший численный перевес - 3:0. Белорусы старались отвечать контратаками, но они не увенчались успехом.

В заключительном периоде россияне сбавили обороты, но гости так и не сумели хотя бы раз поразить ворота Василия Кошечкина. Теперь российская команда 4 февраля проведет спарринг с московским "Спартаком", а 10 февраля в южнокорейском Аняне сыграет со сборной Республики Корея.

Что касается белорусской дружины, то она 1 февраля в подмосковном Новогорске встретится со сборной России, составленной из игроков не старше 23 лет, а 6 февраля в Риге сыграет с олимпийской командой Канады. В составе канадцев на Олимпиаде выступят хоккеисты минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни и Куинтон Хауден, а также бывшие "зубры" Бен Скривенс и Роб Клинкхаммер.-0-