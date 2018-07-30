Хоккеисты сборной Беларуси проведут первый сбор в ноябре

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проведут первый тренировочный сбор в ноябре и сыграют три домашних матча Кубка Полесья. По предварительным данным, в гости приедут команды Латвии, Франции и Словении. Об этом сообщил журналистам новый наставник белорусской команды Андрей Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам тренера, с начала нового сезона он намерен постоянно посещать матчи чемпионата Беларуси, чтобы следить за потенциальными кандидатами в национальную сборную. Само собой разумеется, что будет налажен контакт с тренерами клубов экстралиги, которые лучше других знают возможности своих подопечных и смогут что-то подсказать наставникам сборной страны. Андрей Сидоренко также подчеркнул, что в главной команде должны играть лучшие белорусские хоккеисты. Поэтому не исключено, что в состав могут вернуться и наши игроки из российских клубов КХЛ, которые ранее были вынуждены отказываться от приезда в сборную в связи с тем, что в России они считались легионерами. К концу августа руководство КХЛ должно определиться со статусом белорусских хоккеистов, и, возможно, они не будут считаться легионерами и смогут снова играть за сборную своей страны.

Говоря о дальнейших планах сборной Беларуси, то на декабрь запланировано ее участие в турнире в Словакии, в феврале 2019 года белорусы сыграют в Норвегии, на весну намечены по два спарринга с хоккеистами Литвы и Венгрии. Заключительные контрольные поединки белорусы проведут непосредственно в Казахстане перед стартом мирового первенства. Турнир в группе А дивизиона 1 чемпионата мира пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая, вместе с белорусской сборной борьбу за две путевки в элитный дивизион поведут команды Казахстана, Венгрии, Республики Корея, Литвы и Словении.-0-