Хоккеисты сборной Беларуси завершили подготовку к гостевым матчам "Евровызова" с Финляндией

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси завершили подготовку к матчам "Европейского хоккейного вызова" с Финляндией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подготовку к встречам на выезде ведут 25 игроков: вратари - Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков; защитники - Роман Граборенко, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Павел Воробей, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Даниил Бокун, Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко; нападающие - Артур Гаврус, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Егор Шарангович, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Сергей Дрозд, Артем Волков, Александр Китаров, Артем Демков, Дмитрий Амброжейчик, Андрей Белевич, Данила Карабань.

Национальная команда под руководством Дэйва Льюиса завершила тренировки в "Минск-Арене" и отправилась в Финляндию. Первый спарринг сборная Беларуси проведет 5 апреля в Турку (18.30), повторный поединок состоится 6 апреля в Хямеэнлинне (18.30). Далее белорусских хоккеистов ждут гостевые матчи со Швейцарией (13 и 14 апреля). Подопечные Дэйва Льюиса сыграют и на домашней площадке. В Гродно (20 и 21 апреля) противостоять им будут соперники из Дании, а завершится программа игр поединками с Норвегией: 27 апреля команды встретятся в Жлобине, 28-го выйдут на лед "Бобруйск-Арены".

Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.-0-