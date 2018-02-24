Хоккеисты сборной Канады завоевали бронзу Олимпиады-2018

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады завоевали бронзовые награды зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня в медальном поединке они выиграли у соперников из команды Чехии - 6:4 (3:1, 0:0, 3:3), передает корреспондент БЕЛТА.

Матч за олимпийскую бронзу между неудачниками полуфинальных встреч получился весьма интересным. В середине первого периода на протяжении всего 31 сек. зрители увидели три заброшенные шайбы. В составе "кленовых листьев" при игре в большинстве открыл счет Эндрю Эббетт. Тут же голевую атаку на ворота противника провели чехи, в составе которых отличился Мартин Ружечка. Ничейный счет на табло продержался недолго. Через считанные мгновения после вбрасывания капитан канадцев Крис Келли вывел свою команду вперед. Еще в стартовой трети матча увеличил преимущество родоначальников хоккея Дерек Рой.

Во втором периоде обе команды много атаковали, но счет не изменился. А вот в третьем игровом отрезке соперники вновь порадовали публику обилием забитых голов. Сначала у канадцев дубль оформил Эндрю Эббетт, сделав счет 4:1. В ответ чешская дружина организовала свою голевую атаку, которую завершил Ян Коварж. Однако европейцы не сумели развить успех. Вскоре Крис Келли и Войтек Вольски забросили еще по одной шайбе, фактически решив исход встречи. К чести чешских хоккеистов те не сдались, продолжив бороться, и также сумели дважды подряд отличиться. Дубль Романа Червенки обеспечил сверхинтересную концовку поединка, но счет в итоге больше не изменился.

В составе канадцев защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни ассистировал партнеру при первом взятии ворот. Эта результативная передача суммарно стала третьей для него на нынешнем олимпийском турнире. Еще один минский динамовец в составе канадцев - форвард Куинтон Хауден также записал в свой актив голевую передачу в медальном поединке. Олимпийскую бронзу Пхенчхана получит и экс-голкипер "зубров" Бен Скривенс, который играл на турнире немного, получив травму.

Сборная Канады в третий раз завладела бронзовыми медалями зимних Олимпиад разных лет. Такого же результата "кленовые листья" добивались на Играх в 1956 и 1968 годах.

Главный матч олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.10 по минскому времени). В финале сборная Германии встретится с олимпийскими атлетами из России.-0-

Фото IIHF