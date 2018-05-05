Хоккеисты Швейцарии и Латвии победили в матчах чемпионата мира в Дании

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швейцарии победили сборную Австрии в очередном матче группы А чемпионата мира, проходящего в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух будущих соперников белорусов началась под диктовку швейцарцев, которые были впереди - 2:0. Однако австрийцы нашли в себе силы выравнять положение в третьем периоде - 2:2. В овертайме хоккеисты Швейцарии забросили победную шайбу - 3:2.

Белорусские хоккеисты, проигравшие накануне действующим чемпионам планеты шведам (0:5), сегодня постараются взять первые зачетные баллы в матче с французами. Сборная Франции на старте также потерпела крупное поражение, уступив олимпийским чемпионам россиянам - 0:7. Матч Беларусь - Франция начнется в 17.15 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". В заключительном сегодняшнем поединке предварительной группы А в 21.15 на лед Royal Arena в Копенгагене выйдут сборные Чехии и Словакии.

В предварительной группе В, которая базируется в Хернинге, хоккеисты Латвии в овертайме вырвали победу у Норвегии - 3:2. В 17.15 начнется встреча сборных Финляндии и Республики Корея, в 21.15 сыграют команды США и Дании.-0-