Хоккеисты Швейцарии победили корейцев на олимпийском турнире

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Швейцарии одержали первую победу на олимпийском турнире в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго тура предварительной группы А швейцарцы не оставили шансов на успех хоккеистам Республики Корея, победив с крупным счетом 8:0 (1:0, 2:0, 5:0).

В первом сегодняшнем матче этого квартета хоккеисты Чехии обыграли в серии послематчевых буллитов действующих олимпийских чемпионов канадцев - 3:2. Турнирное положение после двух туров: Чехия - 5 очков, Канада - 4, Швейцария - 3, Республика Корея - 0. В заключительном туре 18 февраля команда Канады сыграет с корейцами, чехи будут соперничать со швейцарцами.

В группе В сегодня завершат свой турнир. Российские хоккеисты сыграют с командой США, сборная Словении встретится со Словакией. На старте россияне сенсационно уступили словакам - 2:3, а затем разгромили словенцев со счетом 8:2. Американцы также неудачно начали олимпийский турнир, уступив в овертайме словенцам 2:3. Положение команд после двух игровых дней: США - 4 очка, Словакия - 3, Россия - 3, Словения - 2.

В квартете С также прошло два тура: Финляндия - 6, Швеция - 6, Германия - 0, Норвегия - 0.

Прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные проведут матчи за право выхода в восьмерку сильнейших.-0-