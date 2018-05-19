Хоккеисты Швейцарии сенсационно обыграли Канаду и сыграют в финале ЧМ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швейцарии сенсационно обыграли Канаду со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) и сыграют в финале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадская дружина перед стартом мирового форума считалась одним из фаворитов турнира, собрав в составе многих известных игроков из НХЛ. Однако соперники из Швейцарии грамотно провели полуфинальную встречу в Копенгагене. Вдобавок голкипер альпийской дружины Леонардо Дженони провел один из лучших матчей, позволив отличиться именитым нападающим североамериканцев всего лишь дважды. Авторами голов у победителей стали Тристан Шервей, Грегори Хофманн и Гаетан Хаас, у канадцев забросил Бо Хорват и Колтон Парейко.

В финале Швейцария сыграет с действующим чемпионом мира Швецией, которая в полуфинале не оставила шансов США - 6:0. Решающая игра за золотые награды состоится 20 мая в 21.15. Хоккеисты Швеции и Швейцарии встречались в поединке за золотые награды в 2013 году, пять лет назад успех был на стороне "Тре крунур".

Перед финалом состоится матч за бронзовые награды, в котором сыграют команды США и Канады.-0-