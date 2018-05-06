Хоккеисты Швеции одержали вторую победу на ЧМ в Дании

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции одержали вторую победу на чемпионате мира, обыграв в Копенгагене Чехию со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в группе А считался центральным, но по накалу борьбы таковым не стал. Шведские хоккеисты дважды реализовали большинство и повели после первого периода - 2:0. Чешская команда постаралась сдержать атакующий порыв скандинавов, однако перехватить инициативу не удалось.

Турнирное положение группы А: Россия - 6 очков (2 матча), Швеция - 6 (2), Франция - 3 (2), Швейцария - 2 (1), Чехия - 2 (2), Словакия - 1 (1), Австрия - 1 (2), Беларусь - 0 (2).

В группе В команда Германии проиграла второй матч со старта турнира в серии буллитов. На этот раз подопечные Марко Штурма уступили норвежцам. Основное время встречи завершилось боевой ничьей - 4:4, а решающий бросок в серии буллитов нанес Андерс Бастиансен - 5:4.

Турнирное положение группы В: США - 5 очков (2), Канада - 4 (2), Финляндия - 3 (1), Норвегия - 3 (2), Латвия - 2 (1), Германия - 2 (2), Дания - 2 (2), Республика Корея - 0 (2).

Третий игровой день чемпионата мира завершится встречами Финляндия - Латвия и Швейцария - Словакия.-0-