Хоккеисты Швеции завоевали золотые медали чемпионата мира в Дании

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции завоевали золотые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в решающей встрече турнира в Копенгагене соперников из Швейцарии в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный матч в столице Дании получился одним из самых напряженных на турнире. Фаворитам в борьбе за награды шведам пришлось дважды отыгрываться в ходе поединка. Швейцарцы остались верны своей тактике, которая принесла им успех в матче с Канадой. Альпийская дружина старалась максимально использовать свои возможности, активно прессинговать соперников и не допускать ошибок в своей зоне защиты. Один из лидеров швейцарцев Нино Нидерайтер открыл счет на 17-й минуте первого периода, но еще до перерыва усилиями Густава Нюквиста шведы восстановили равновесие - 1:1.

После отдыха Тимо Мейер во второй раз поразил ворота "Тре крунур". Скандинавы вскоре ответили мощным кистевым броском Мики Зибанежада под перекладину - 2:2. Эти цифры остались неизменными до окончания основного времени матча и овертайма.

В серии буллитов победу шведам принес Филип Форсберг - 3:2.

Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира, который она также выиграла в 2017 году. Скандинавская дружина в 11-й раз в своей истории стала обладателем золотых наград мирового форума.-0-