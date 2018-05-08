8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Словакии и Латвии одержали победы на чемпионате мира, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А словацкая дружина была сильнее команды Австрии со счетом 4:2. Счет во встрече, состоявшейся в Копенгагене, был открыт уже на второй минуте форвардом австрийцев Брианом Леблером. Словаки перехватили инициативу после гола Марцела Гащака - 1:1. Во втором периоде Томаш Юрчо и Кристиан Ярош увеличили преимущество своей команды - 3:1. После гола Петера Шнайдера на 42-й минуте австрийцы попытались перевести игру в овертайм, но пропустили в пустые ворота, заменив голкипера на шестого полевого игрока - 4:2.

Турнирное положение группы А: 1.Россия - 9 очков (3 матча). 2.Швеция - 9 (3). 3.Швейцария - 5 (2). 4.Словакия - 4 (3). 5.Франция - 3 (3). 6.Чехия - 2 (2). 7.Австрия - 1 (3). 8.Беларусь - 0 (3).

В группе В сборная Латвии обыграла хоккеистов Республики Корея со счетом 5:0 и практически гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий год.

Турнирное положение группы В: 1.США - 8 (3). 2.Канада - 7 (3). 3.Финляндия - 6 (2). 4.Норвегия - 3 (2). 5.Латвия - 5 (3). 6.Дания - 2 (3). 7.Германия - 2 (3). 8.Республика Корея - 0 (2).

Пятый день чемпионата мира завершится поединками Чехия-Швейцария и Финляндия-Норвегия.-0-