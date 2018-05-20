Хоккеисты США завоевали бронзу чемпионата мира в Дании

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной США стали бронзовыми призерами 82-го чемпионата мира, который сегодня завершается в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До старта плей-офф мирового первенства многие ожидали встречи двух заокеанских команд в поединке за золото, но они проиграли в полуфиналах: американцы - шведам (0:6), канадцы - швейцарцам (2:3). Сегодня же в борьбе за 3-е место успех был на стороне хоккеистов США, которые победили со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

В главном финале в борьбе за чемпионский титул действующие чемпионы планеты шведы сыграют сегодня с авторами главной сенсации ЧМ-2018 швейцарцами. Игра за золото начнется в 21.15 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 1".-0-